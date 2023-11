Milan | Reijnders | «Felice per il gol | ma volevamo vincere»

(Di sabato 11 novembre 2023) Le parole di Tijjani, centrocampista del, dopo il pareggio ottenuta dai rossoneri contro il Lecce Tijjaniha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio delcontro il Lecce. Di seguito le sue parole. SULLA PARTITA – «Eravamo avanti ma abbiamo sbagliato troppe cose. Il Lecce aveva più energie nel finale mentre noi meno perchè arrivavamo dalla partita dal PSG». SUL GOL – «Sono contento di aver segnato il primo gol con questa maglia ma l’obiettivo di oggi era quello di». SULLE TANTE OCCASIONI SPRECATE- «Sto lavorando su questo. Devo mantenere la testa fredda per essere più lucido e decisivo. Sto lavorando e spero di riuscirci». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

(4 - 3 - 3): Maignan; Calabria (1' st Musah), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega (26' st Florenzi), Krunic,; Chukwueze (34' st Jovic), Giroud, Leao (10' pt Okafor). (83 Mirante, 69 ...

Milan nervoso e sprecone, il Lecce rimonta in 4' e sfiora il colpo: 2-2 La Gazzetta dello Sport

Lecce-Milan 2-2, pagelle: Reijnders non basta, male Musah. Giroud, espulsione ingenua. Sansone e Banda super Eurosport IT

Lecce-Milan 2-2 (0-2) Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba (18' st Blin), Ramadani, Rafia (12' st Gonzalez); Strefezza (18' st Sansone ...Lecce e Milan pareggiano 2-2 in una partita ricca di emozioni. Il Milan passa in vantaggio con Giroud e Reijnders, ma il Lecce rimonta con Sansone e Banda. Giroud viene espulso per proteste. 26.484 sp ...