Milan | Pioli | 'Preso un gol uguale a quello con il PSG Ecco perché Musah e non Florenzi'

(Di sabato 11 novembre 2023) Ilsi fa riprendere dal Lecce, da 2-0 a 2-2, e ora sono quattro le gare consecutive senza vittoria in campionato. Al termine della partita,...

Commenta per primo Ilsi fa rimontare a Lecce da 2 - 0 a 2 - 2 e Stefanotorna nel mirino della critica. Feroce quella dei tifosi, che non perdonano i due punti persi al Via del Mare: sui social torna di moda l'...

Lecce-Milan, le pagelle di Crudeli: “Che vergogna! E io vi dico che ora Pioli…” Il Milanista

Lecce-Milan, si è infortunato Leao. La frase del portoghese a Pioli AreaNapoli.it

Il tecnico del Milan dopo il pareggio subito in rimonta dal Lecce: “Nella ripresa abbiamo giocato con frenesia. Paghiamo errori che ci allontanano dalla vetta” “Paghiamo errori che ora ci allontanano ...Il Milan getta via un doppio vantaggio e si lascia rimontare da ... Dopo la grande nottata di Champions con il Psg, la squadra di Pioli torna a fare un passo indietro in campionato, mancando il ...