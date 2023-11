Milan | Pioli | «Loftus-Cheek non ha recuperato | non entrerà»

(Di sabato 11 novembre 2023) Le parole di Stefano, allenatore del, nel pre partita della sfida di Serie A contro il Lecce. I dettagli Stefanoha parlato a Dazn prima di Lecce-. PAROLE – «L’obiettivo è cercare di giocare bene, meglio dei nostri avversari, di vincere la partita, sapendo le difficoltà che ci possono essere. Dovremo essere molto attenti, in entrambe le fasi di gioco. Ruben rientrava dopo 40 giorni e ha fatto una partita eccezionale da tutti i punti di vista. È con noi ma difficilmente potrà giocare. Pobega dovrà inserirsi con le sue caratteristiche, come dovranno fare tutti».

Sono state ufficializzate le formazioni di Lecce eche si affrontano alle 15 a San Siro per la 12esima giornata di serie A.lascia fuori a sorpresa Loftus - Cheek e schiera Pobega con Krunic e Reijnders, davanti al posto di Pulisic c'è ...

Loftus-Cheek in panchina per Lecce-Milan: scatta la polemica fra i tifosi. Ecco perché Pioli ha preferito non schierarlo titolare ...