Milan | la ‘benedizione’ di Savicevic | “Leao? E’ un genio come ero io”

Leggi su serieanews

(Di sabato 11 novembre 2023) In casa, dopo la vittoria in Champions League contro il PSG, bisogna registrare delle dichiarazioni disu. Ildi Stefano Pioli in appena 72 ore può aver cambiato un’intera stagione. Il team rossonero, infatti, è passato in tre giorni dai fischi per la sconfitta in campionato contro l’Udinese al boato di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.