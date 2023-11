Milan | Jovic non convince | la situazione per gennaio

(4 - 3 - 3): Maignan, Calabria, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez, Pobega, Krunic, Reijnders, ... A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Adli, Loftus - Cheek,, Okafor, Romero, Musah, ...

Milan, Jovic non sta convincendo: a gennaio potrebbe arrivare anche una punta Milan News

Il flop di Jovic, ecco il piano del Milan per recuperarlo La Gazzetta dello Sport

Lecce-Milan in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita valida per la 12esima giornata della Serie A 2023/2024.La cronaca in diretta di Lecce-Milan, in programma oggi alle ore15, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights ...