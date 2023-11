Milan | Giroud festeggia le 100 presenze in rossonero

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 novembre 2023) Ilva a Lecce per dare continuità alla vittoria col Psg e ritornare a fare punti anche in campionato: i rossonerino le 100 partite diIlva a Lecce per dare continuità alla vittoria col Psg e ritornare a fare punti anche in campionato: i rossonerino le 100 partite di. L’attaccante francese è stato decisivo contro i parigini e vorrebbere questo importante traguardo con un gol importante anche contro il Lecce. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.