Milan-Fiorentina nell’anno dello scudetto numero 15

Leggi su dailymilan

(Di sabato 11 novembre 2023) Era ildi Capello, quello dei quattro scudetti in cinque anni dopo l’epopea Sacchiana. I rossoneri facevano incetta di trofei, in Italia, in Europa e nel mondo. La stagione 1994-1995 si era però chiusa con due cocenti sconfitte, quella di Tokyo valevole per la Coppa Intercontinentale con il Velez, e la finale di Champions League persa a Vienna contro i campioni dell’Ajax. La stagione 1995-1996 porta in dote dal mercato due grandi nomi: Roberto Baggio e George Weah ma, il 17 agosto in occasione del trofeo Luigi Berlusconi, Marco Van Basten saluta il pubblico rossonero dando tristemente l’annuncio del su ritiro al calcio. Se in Europa ilnon ha molto per cui sorridere, eliminato dal Bordeaux in Coppa Uefa ai quarti di finale, in campionato la marcia è quella dei tempi migliori. I rossoneri si involano in testa al campionato conservando la ...