Milan-Fiorentina | la partita del cuore di Manuel Rui Costa

Leggi su dailymilan

(Di sabato 11 novembre 2023)Ruiha sempre messo forti radici nelle città in cui ha giocato; dalla natia Lisbona con il Benfica prima dell’esplosione allae della definitiva consacrazione al. Calciatore dalla classe innata e dalle giocate deliziose e sempre a testa alta, caratteristica tipica dei grandi trequartisti. Più incline da sempre all’assist decisivo che alla gloria personale del gol Ruiha lasciato bellissimi ricordi nelle due squadre italiane in cui ha militato; appunto. Sette anni in viola per il trequartista portoghese sbarcato a Firenze nell’estate del 1994 per la notevole cifra, per l’epoca, di 11 miliardi di lire. Fin da subito formò una coppia micidiale con Gabriel Batistuta con Ruispesso a servire ...