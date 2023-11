Milan | che beffa | rimontato dal Lecce 2-2! Nel finale rosso e VAR

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 novembre 2023) Ilè sceso in campo aalle 15 nel match valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Ineri iniziano benissimo trovando il vantaggio alla mezz’ora con Giroud ma nel secondo tempo si fanno rimontare dai padroni di casa: la sfida si chiude sul risultato di 2-2 ma nei minuti di recupero succede di tuttoINCANDESCENTE – Ildi Stefano Pioli, reduce dalla vittoria in Champions League con il Paris Saint-Germain, è sceso in campo contro ilnella sfida valevole per la dodicesima giornata di Serie A. Tutto semplice nel primo tempo per ineri che macinano gioco e occasioni fino al vantaggio siglato da Giroud al 28?. Al 35? iltrova anche il raddoppio con Reijnders. Pochi minuti dopo Maignan è miracoloso e salva il ...