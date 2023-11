... con 118 persone salvate in alto mare, compresa unavittima di violenza sessuale in Libia e ... Dopo l'attracco, ihanno affrontato ulteriori due giorni di navigazione difficile prima di ...

Ultimo'ora: **Migranti: un giovane muore annegato a poche miglia ... La Svolta

**Migranti: un giovane muore annegato a poche miglia da Lampedusa** La Sicilia

L'incendio è scoppiato nella notte nell'appartamento del 32enne Davide Dignatici, per una tragica fatalità: evacuato per sicurezza il condominio ...Al Tempio di Adriano la consegna dei riconoscimenti 2023. La XXI edizione dedicata a giovani e sociale, energie alternative e nuovi trend, in mix con turismo e benessere Tanti giovani agricoltori e ...