Migranti | Schlein isolata

(Di sabato 11 novembre 2023) Huston, abbiamo un problema. Il Pd che pensava di mettere nell’angolo il povero Edi Rama, finisce a prendere schiaffoni a destra e a manca. Da una parte il leader socialista albanese, reo di aver siglato un patto suicon Giorgia Meloni, si è cucinato i vari Provenzano-boys che volevano “cacciarlo” dalla famiglia del Pse. E dall’altra i dem oggi si vedono recapitare da Olaf Scholz, il più potente degli esponenti della sinistra europea, un gancio destro difficilmente schivabile: la Germania non solo vede in Tirana un alleato affidabile, ma è pronta a copiare il protocollo firmato solo qualche giorno fa da Rama e Meloni. Lo stesso accordo che il Pd italiano ha definito una “Guantanamo europea” in cui si vorrebbero “deportare”peggio che bestie. Oggi a Malaga si è chiuso il congresso dei socialisti europei ma non è affatto andata come il ...