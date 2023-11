Migranti | riecco l’imam di Catania | dopo aver inneggiato alla Apostolico | oggi sentenzia sul patto con l’Albania

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 novembre 2023)lo pontificare sui: è sempre lui,diAbdelhafid Kheit, tornatocarica per dare consigli al governo su come gestire flussi inarrestabili e immigrazione clandestina. «Non penso che l’accordo consia la misura giusta per affrontare la crisi migratoria per tanti motivi», ha sermoneggiato il predicatore islamico di stanza in Sicilia interpellato dall’Adnkronos. Aggiungendo a stretto giro: «In primis non scioglie il nodo dei rimpatri dei». Quindi,ndo in calce: «L’Europa, compresa l’Italia, ha fallito nel trovare un accordo con i Paesi di provenienza e con quelli di transito per impedire i viaggi di morte». Per poi concludere: «L’unico modo, secondo me, è un’apertura con ingressi strutturati e ...