Migranti | nuovo sbarco a Lampedusa | arrivati in 42

... essa diventerà sempre di più non solo un problema grave per le persone, ma anche fonte di ... Insorge dil'antisemitismo. Rinascono fenomeni di terrorismo che si accendono soprattutto in ...

Esplosione nel centro accoglienza migranti a Viterbo, 12 feriti alcuni ... RaiNews

Esplosione in centro accoglienza migranti a Viterbo, almeno 12 feriti Sky Tg24

Un'esplosione e poi un crollo sono avvenuti nella notte di oggi, sabato 11 novembre, in una palazzina di due piani adibita a struttura di accoglienza per migranti a San Lorenzo… Leggi ...Un'esplosione e poi un crollo sono avvenuti nella notte di oggi in una palazzina di due piani adibita a struttura di accoglienza per migranti a San Lorenzo Nuovo, nel… Leggi ...