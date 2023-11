Migranti | esplode una palazzina | decine di feriti

(Di sabato 11 novembre 2023) Ore di paura e dolore perdia San Lorenzo Nuovo, in provincia di Viterbo. Un’esplosione si è verificata intorno alla mezzanotte del 10 novembre. Ha completamente distrutto lache ospitava la casa di accoglienza della società Ospita nella zona industriale della cittadina. L’edificio è quasi collassato su se stesso travolgendo le 31 persone che si trovavano alloggiate nei mini appartamenti al suo interno. Si tratta dirichiedenti asilo: uomini ma anche donne e bambini. Secondo le prime informazioni, sono tutti rimasti, compresi alcuni minori, sembra non in maniera grave, tranne uno di loro che è stato trasportato in elicottero a Roma, dove si trova ricoverato in coma e intubato. Lasventrata dall’esplosione a San Lorenzo Nuovo di ...

