Mia Ceran | «Tifo per le donne quando si ricordano delle altre»

(Di sabato 11 novembre 2023) Ci vediamo con Miain un bar di Milano, al mattino. Sistemati i due figli Bruno e Lucio, di 2 anni e di 7 mesi, letti con attenzione i quotidiani (è parte del suo lavoro), ha tempo per iO Donna. Fino alla primavera scorsa Mia era in tv con Nei tuoi panni su Rai Due. Ma all’avvicinarsi del secondo parto, sorprendendo se stessa più che il suo pubblico, ha detto: “Basta, non ce la faccio”, e ha chiuso in anticipo la trasmissione. Non si è però fermata con The Essential, il suo podcast quotidiano che con un linguaggio svelto racconta una o due notizie del giorno, quasi sempre di Esteri, e quasi sempre poco seguite dai media italiani. ...