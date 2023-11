Metteva di proposito i propri capelli nel piatto per non pagare il conto | incastrata dalle telecamere di sorveglianza – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 11 novembre 2023) Aveva ideato un modo alquanto bizzarro per nonil: una cliente di un pub di Blackburn, nel Regno Unito, è stata ripresadidel locale mentre si strappava ie li posizionava – approfittando di un momento di distrazione dei camerieri – nel. Dopodiché ha informato il personale, esigendo le scuse e pure un rimborso. Iletario del locale, dopo essersi scusato per l’inconveniente, è riuscito pochi giorni dopo a smascherare la truffa ai suoi danni. Complici lediall’interno della struttura: «Ci sono persone che sono disposte a mettere a rischio la reputazione di un’azienda e i posti di lavoro del personale per un pasto da 15,88 dollari», ...