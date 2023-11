Meteo | previsioni del 12 novembre | domenica allerta gialla in 5 regioni

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 11 novembre 2023) Niente estate di San Martino, il secondo weekend diè ancora all’insegna dell’instabilità. Se sabato 11 c'è stata una breve tregua dal maltempo, con momenti soleggiati e qualche pioggia all'estremo Nord-Est, sulla fascia tirrenica e al Sud,12 un’altra perturbazione raggiungerà l’Italia e colpirà gran parte del Paese: l'in 5. Saranno interessati soprattutto il Centro e il Sud. Dal pomeriggio sono attese piogge dalla Toscana alla Sicilia, con i fenomeni più intensi tra Lazio e Basso Tirreno. Massima prudenza per la neve a quote basse (fino ai 1.000 metri sulle Alpi e fino ai 1.500 metri sull'Appennino settentrionale) e per il vento che soffierà intenso di Libeccio. L’estate di San Martino potrebbe arrivare in ritardo: da lunedì 13...