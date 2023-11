‘Mese dell’Educazione finanziaria’ | il Salvatorelli Moneta di Marsciano ha partecipato con un progetto verticale

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 11 novembre 2023) Contributo importante della Banca d’Italia, la filiale di Perugia ha proposto laboratori didattici online Anche quest’anno, l’Istituto Omnicomprensivodiha aderito ale lo ha fatto con un progetto verticale, che ha coinvolto studenti della scuola secondaria di secondo grado, ma anche ragazzi molto giovani delle terze classi della scuola primaria di primo grado. Il tema proposto per questa edizione è stato ‘È l’ora. Organizzato dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, ilha proposto iniziative gratuite per ...