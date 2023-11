Mercato Milan | doppio acquisto a gennaio e rinascita Chukwueze

(Di sabato 11 novembre 2023) Ildeldipotrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Il club rossonero, come confermato dalle ultime indiscrezioni, potrebbe regalare alcuni rinforzi a Pioli Dopo il successo contro il PSG in Champions League, ilproverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di centrare la qualificazione ai prossimi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Oggi a Lecce tocca a Chukwueze, al posto di Pulisic ma Moggi dubita delrossonero: ' Si potrebbe dire che Furlani (ad del) ha recitato una parte importante nella risalita economica del ...

Mercato, boom Pellegatti: “Vi assicuro al 100% che a gennaio il Milan comprerà…” Il Milanista

Calciomercato Milan – Attaccante in arrivo: la pazza idea di Furlani Pianeta Milan

L’ex Villarreal fatica a imporsi ed è ancora a secco di gol e assist. Il tecnico rossonero vuole una squadra al top come in Europa e tenta di recuperare l'esterno offensivo ...Il Lecce si rimette in corsa nonostante l’avversario di prim’ordine. Tra poche ore, precisamente alle ore 15:00, al Via del Mare ci sarà il Milan. Al suo seguito ci saranno ...