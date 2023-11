Meloni “Vogliamo dare più potere ai cittadini”

(Di sabato 11 novembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “‘Giorgianon vuole governare ma comandarè: sono le parole di Elly Schlein, in piazza oggi a Roma per la manifestazione del Pd, in merito alla riforma costituzionale. Cara Elly, noisemplicemente che siano iad avere più, dando così maggior forza e stabilità all'Italia. Cioè quello che dovrebbe sostenere ogni sincero ‘democraticò”. Così, sui social, il presidente del Consiglio, Giorgia, replicando alle segretaria del Partito democratico.(ITALPRESS).– Foto: Palazzo Chigi –

Schlein rilancia nel suo intervento quei temi. "Dopo un anno di governo Meloni che ha aumentato i contratti precari, smantellato l'unico strumento di sostegno al reddito, tagliato la sanità pubblica, ...