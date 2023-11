Meloni supera anche l' esame di Fitch |  rating confermato Sul governo notevole pressione politica | ma è stabile

(Di sabato 11 novembre 2023)ha confermato il Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) dell'Italia a "BBB" con un outlook. Il rating dell'Italia - si legge nella nota - e' sostenuto dalla sua economia ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, dall'appartenenza all'Eurozona e dalla solidita' delle istituzioni. Queste caratteristiche creditizie sono bilanciate da fondamentali macroeconomici e fiscali deboli, in particolare da un debito pubblico molto elevato, da unafiscale relativamente poco rigorosa dopo la pandemia, da un potenziale di crescita economica ridotto e, piu' recentemente, da un contesto di rendimenti piu' elevati. Segui su affaritaliani.it

Perònega tagli alla sanità, dice che con 136 miliardi il fondo sanitario raggiunge il ...3% mentre nella Ue si7%. Nel frattempo il soldi sono assolutamente insufficienti per far fronte ...

Meloni supera anche l'esame di Fitch: rating confermato. "Governo ... Affaritaliani.it

Migranti in Albania, Meloni: “Non sono deportazioni, ci sarà un Cpr” Il Fatto Quotidiano

"Elementi propagandistici reiterati sui media italiani da commentatori con l’elmetto in servizio permanente effettivo, superati solo dai veri e propri elogi della guerra tout court" ...«Questa notizia ci riempie di orgoglio. Ospitare il G7 del 2024 in Puglia rappresenta un riconoscimento straordinario per il nostro territorio ed è frutto della proficua collaborazione tra il settore ...