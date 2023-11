Meloni si appella agli italiani | su riforme decidete voi o partiti?

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 11 novembre 2023) Sul premierato "saranno glia decidere se confermare o no questa rivoluzione. Voi che volete fare? Volete contare e decidere o volete stare a guardare mentre idecidono per voi? Questa è la domanda che faremo se sarà necessario e quando sarà necessario". Giorgiatorna a utilizzare il format degli 'Appunti di Giorgia' per parlare direttamente con glio, almeno, con il suo 'popolo'. In serata la premier carica quindi sui social un lungo video (oltre 28 minuti) per affrontare alcuni dei temi 'caldi' delle ultime settimane. Gonna e golfino grigio,guida il pubblico in un piccolo tour di Palazzo Chigi a partire dalla Sala dei Presidenti, dove sono appese le foto di tutti i presidenti del Consiglio dall'unità a oggi. Manca la sua, che sarà appesa a fine mandato, e "ci ...