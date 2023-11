Melania Trump abbandona l’ex Presidente USA | che fine ha fatto la “First Lady”

(Di sabato 11 novembre 2023), non c’è scampo. La donna si sarebbe stancata della vita coniugale con Donald, al punto da evitare le occasioni pubbliche. Dalla Casa Bianca alla casa “in bianco”, il passo è breve. Donalddeve arrendersi all’evidenza:degli Stati Uniti sembrerebbe essersiterra bruciata intorno. L’uomo vorrebbe tornare ad esseredegli Stati Uniti e, malgrado abbia qualcuno ancora disposto a seguirlo, mancano le basi per intavolare un discorso sensato che porti alla ricandidatura.sempre più distante dal(ANSA-Free.it)Non ha ancora avuto endorsement di peso: le personalità importanti degli Stati Uniti lo starebbero snobbando. Una ...

...sono riapparsi in pubblico insieme in occasione della festa di Halloween organizzata al resort di Mar - a - Lago, in Florida. La maggior parte dei partecipanti era mascherata, mentreha ...

Che fine ha fatto Melania Trump La moglie dell'ex presidente grande assente: «Non frequenta più ristoranti lu ilmattino.it

Where is Melania Trump Stuff.co.nz

“Dov'è Melania Trump", si chiedono tanti osservatori statunitensi. In molti, infatti, hanno notato l'assenza della moglie del miliardario, che da tempo non ...Processo Donald Trump - L'ex presidente degli Stati Uniti è arrivato in tribunale a Manhattan, transennato per motivi di sicurezza. Alle 10 locali (le 14 in Italia) è atteso il ...