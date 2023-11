“Meglio morta che ostaggio di Hamas” | storia di Laura sopravvissuta al massacro del rave

(Di sabato 11 novembre 2023) Avrebbe ”preferito morire, piuttosto che essere catturata e portata comenella Striscia di Gaza, perché quello che fanno lì ai rapiti è peggio della morte. Soprattutto in quanto donna”. Non ha dubbiKadar Blajman, cittadina israelo-francesealdel 7 ottobre, che dice di aver ritrovato la forza di parlare con l’Adnkronos dopo aver visto il video fatto circolare dalla Jihad Islamica di Yagil Yaacov, il bambino di 12 anni rapito poco più di un mese fa. ”Assomiglia tantissimo a mio nipote, tra le mani dei rapitori poteva esserci lui”, racconta ammettendo la ”difficoltà a parlare”, ma ”il nostro cuore è con gli ostaggi a Gaza” e ”il mondo deve capire che non possiamo fermarci fino a quando non li riporteremo a casa”. Perché ”non è la prima volta checi colpisce, ...

Avrebbe ''preferito morire, piuttosto che essere catturata e portata come ostaggio nella Striscia di Gaza, perché quello che fanno lì ai rapiti è peggio della morte. Soprattutto in quanto donna''. Non ...

"Meglio morta che ostaggio di Hamas", storia di Laura sopravvissuta ... Entilocali-online

Collaboratrice scolastica muore a scuola per un malore improvviso. Un’altra travolta da un’autogru vicino al liceo dove lavorava Orizzonte Scuola

UDINE - La passione per l'Africa assieme all'impegno per il Sud del mondo, Margherita Baracetti, 37 anni, di Colugna, l'ha assorbita anche in famiglia, dove però, spiega, ...Avrebbe ''preferito morire, piuttosto che essere catturata e portata come ostaggio nella Striscia di Gaza, perché quello che fanno lì ai rapiti è peggio della morte. Soprattutto in quanto donna''. Non ...