“Meglio in Europa solo il Real” | il dato sul Napoli è sorprendente | che record!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 11 novembre 2023) Ilcontro l’Empoli, nella sfida che andrà in scena nelle prossime ore allo stadio Diego Armando Maradona, si gioca una fetta importante di stagione. Sotto esame è il tecnico Rudi Garcia, che intanto può ‘consolarsi’ con unimportante. L’imperativo è vincere: non esistono altre possibilità per il presidente delAurelio De Laurentiis in vista della sfida di domani dello stadio Diego Armando Maradona contro l’Empoli. La sensazione diffusa è che l’osservato speciale sarà, ancora una volta, il tecnico Rudi Garcia, finito nel mirino della critica dopo il mesto pareggio contro l’Union Berlin in Champions League. Ma non è tutto da buttare in questo inizio di stagione: gli azzurri, infatti, sono a un passo dagli ottavi di finale della Champions e sono in piena zona quarto posto. È chiaro, però, che dopo lo Scudetto dello ...