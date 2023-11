Medio Oriente | Schlein | Condanna Hamas | ma basta massacro civili palestinesi

(Di sabato 11 novembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2023 "Al terrorismo sanguinario diva la nostrama la brutalità dinon consente altra brutalità verso i". Così Ellyalla manifestazione del Pd. "Chiediamo con forza un cessate il fuoco umanitario non possiamo assistere ancora a questodi, non è accettabile né umano. E chiediamo di liberare gli ostaggi die difendere i. Bisogna evitare una spirale di odio e violenza". Fonte video: Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

"Abbiamo visto rimettere le stelle gialle ..."