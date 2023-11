MedFilm Festival 2023 | iniziata la 29ª edizione con ospite Angela Molina e film in anteprima dai paesi del Mediterraneo

Sarà presentato lunedì 13 novembre nell'ambito della 29a edizione del, a Roma, nella sezione Perle ...

MedFilm Festival - Il cinema del Mediterraneo a Roma - 29 ... Culture.roma.it

Medfilm festival, il cinema del mediterraneo a Roma RaiNews

Quando Colin Warner viene ingiustamente condannato per omicidio, il suo migliore amico Carl decide di dedicare la propria vita per dimostrare la sua innocenza. Espandi Il 10 aprile del 1980, un colp ...La pellicola sarà proiettata al Cinema Savoy alle 20.30 alla presenza del regista, Mohamed Ben Attia, e della produttrice, Dora Bouchoucha, entrambi graditi ritorni per l'appuntamento capitolino. "Per ...