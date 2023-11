Matsuyama | Nardi colpo doppio | è in finale

Doppio colpo di Luca(143) che si è qualificato per la finale del challenger giapponese di(80.000 $ di montepremi sul cemento) superando nello stesso giorno prima il cinese Yunchaokete Bu (167) per 75 63 ...

Doppio colpo di Luca Nardi (143) che si è qualificato per la finale del challenger giapponese di Matsuyama (80.000 $ di montepremi sul cemento) superando nello stesso giorno prima il cinese ...Anche i Challenger, esattamente come il circuito maggiore, si stanno avviando verso il finale di stagione che però non avrà, come invece accade a livello ATP, i fuochi d’artificio delle Finals. Succed ...