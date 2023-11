Materazzi | «Gallagher? Parla troppo dell’Inter! Con la Juventus ne farei 4»

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 novembre 2023)negli ultimi giorni ha mostrato come non sia proprio un fan dell’Inter. La risposta diè già arrivata via social, ma l’ex difensore ha voluto lo stesso ribadire il concetto. In collegamento con Aspettando il weekend su Sportitalia, ha ancheto del derby d’Italia con la. LA REAZIONE – Marcotorna sulle esternazioni di Noel: «Cosa devo dirgli? Niente.dell’Inter, dovrebbere più del Manchester City che ha una grandissima squadra. Dovrebbe pensare più a suo fratello, litiga anche con lui… L’anno scorso aveva detto che voleva l’Inter in finale e per poco non ci lasciava le penne, dovrebbe ricordarsi che abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Poi è venuto al ...