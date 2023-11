Marito e moglie morti in Egitto | intossicati da monossido di carbonio a causa di un pesticida usato per sterminare le cimici del letto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Durante una vacanza da sogno in, una coppia inglese è morta per una intossicazione dadiprovocata dalperledelche avevano invaso la stanza accanto. Ci sono voluti cinque anni per ottenere giustizia, ma finalmente si è chiusa l’indagine del coroner, che ha accertato le cause della morte di John e Susan Cooper, confermando quella che inizialmente era solo una terribile ipotesi. Un esito che la figlia dei coniugi aspettava dal 21 Agosto 2018. La storia – I due, lui un costruttore di 69 anni e la63enne, cassiera alla Thomas Cook bureau de change sono originari di Burnley, nel Lancashire e godono di ottima salute. La vacanza ad Hurghada è il sogno da realizzare ...