Marito e moglie in balìa di tre rapinatori | lei avvolta e immobilizzata in un tappeto

(Di sabato 11 novembre 2023) Trenta giorni di prognosi per lenire le ferite fisiche, ma ce ne vorranno molti di più per allontanare i terribili ricordi di una notte da incubo. È successo a Rovato (Brescia) una settimana fa, sabato scorso, ma l'eco della vicenda continua a scuotere la cittadinanza, soprattutto parenti, amici...

... ha detto Stella Moris,di Assange, arrivando al Maschio Angioino di Napoli dove il sindaco, Gaetano Manfredi, le ha consegnato la cittadinanza onoraria conferita al'Julian sta ...

A 22 anni lascia il lavoro per seguire la parola di Dio: «Il mio ruolo è sottomettermi a mio marito, curare la leggo.it

Vomito e diarrea improvvisi, marito e moglie muoiono in vacanza: «Forte odore di lievito» ilmattino.it

L’appartamento infatti in cui lei viveva, le era stato dato in locazione dal marito della donna più giovane. La separazione in corso tra quell’uomo e la moglie, le aveva fatto ipotizzare l’imminente ...Appena pochi giorni fa Mariacarla Scanarini aveva partecipato alla cerimonia d’intitolazione della sede Auser di Gualtieri al marito Arnaldo Vergnani, deceduto lo scorso anno, a lungo attivo nell’asso ...