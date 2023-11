Marcolin | «Juventus e Inter diverse | ma una cosa in comune c’è!»

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 novembre 2023)parlando dine ha individuato differenze, ma al contempo anche similarità. Il 26 ci sarà lo scontro diretto. FILOSOFIE? A Dazn, Dariosi proietta verso il Derby d’Italia: «Sono due filosofie, l’ha una rosa più profonda e quindi ha più possibilità di cambiare tipologie di caratteristiche in base agli avversari, lo abbiamo visto in Torino-. Inzaghi cambia tre giocatori e vince la partita. Allegri è molto settato sulla sicurezza, sulla mentalità, regala poco agli avversari. Ma anche i nerazzurri sono granitici, nella gara secca non sopotrà succedere e poi anche lo Stadium è ritornato a riempiersi».-News - Ultime notizie e calciomercato ...