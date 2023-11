Mara Venier ha il covid | ‘Domenica In’ non va in onda domani

(Di sabato 11 novembre 2023) (Adnkronos) – Salta la puntata diIn’ prevista per, 12 novembre. A quanto apprende l’Adnkronos, la conduttriceè risultata positiva al test del. Secondo quanto si apprende, al posto della trasmissioneandrà insu Rai uno ‘Il Meglio Di…’, dalle 14.00 alle 17.10. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

