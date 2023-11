Manifestazione Pd | «Siamo 50 mila; uniti battiamo la destra» | dice Elly Schlein

Leggi su panorama

(Di sabato 11 novembre 2023) Dopo 5 anni il Pd è tornato in piazza con unacontro il governo e la manovra economica. Secondo gli organizzatori ci sarebbero 50persone presenti in Piazza del popolo. Il segretario del Partito Democratico,, ha incitato la folla spiegando che «la» "Io sono per il campo giusto e non per il campo largo.oggi qui per confermare il dialogo che abbiamo già avviato col Pd e per confermare tutto il nostro dissenso, forte, alle politiche del governo, a partire dalla manovra, che è una sciagura per il paese, nulla di nulla, solo mortificazioni". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, arrivando alladel Pd,