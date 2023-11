Manifestazione Pd | i dem riempiono Piazza del Popolo a Roma Dal Nazareno | “Siamo 50mila” Le immagini dall’alto

(Di sabato 11 novembre 2023) “Da qui parte l’alternativa che vogliamo costruire al governo delle destre. Questaambisce ad allargarsi ancora e a costruire l’alternativa. Non ci aspettavamo una risposta di questo tipo”. Così la segretaria Pd Elly Schlein ha voluto ringraziare chi ha partecipato alladem “Per un futuro più giusto, l’alternativa c’è”, con la quale è ripartito anche il dialogo tra Pd e parte delle opposizioni, con la presenza indel M5s e di Alleanza Verdi e Sinistra. I dem sono riusciti a riempiredel, come mostrano anche leriprese, al momento del discorso conclusivo della segretaria dem. “in 50 mila“, hanno rivendicato dal. L'articolo proviene ...

Obiettivo della, organizzata daie con la partecipazione di una delegazione dei 5Stelle di Conte, Bonelli e Fratoianni (Avi), è rinsaldare i legami con il proprio popolo e gettare ...

Pd in piazza a Roma. Schlein: «Da qui parte una fase nuova» Il Sole 24 ORE

La manifestazione Pd in piazza del Popolo, Schlein: «Sul salario ... Open

Dopo cinque anni il Pd torna in piazza in una grande manifestazione nazionale che nelle intenzioni ... Oggi, infatti, in piazza del Popolo a Roma, non ci saranno solo gli esponenti Dem, da Schlein a ...Tempo di lettura < 1 minuto Clicca e condividi l'articoloE’ quanto rendono noto fonti Pd. “La piazza è strapiena – viene aggiunto – e ancora stanno arrivando dei pullman”. Dopo cinque anni il Pd torna ...