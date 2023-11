Manifestazione Pd a Roma | Elly Schlein attacca Giorgia Meloni sulle riforme | Non vuole governare | ma comandare

Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando dal palco allestito in piazza del Popolo aper ladem. La segretaria ha preso la parola poco prima dell'intervento di Mamadou ...

Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 novembre RomaToday

Circa 50 mila persone sono in Piazza del Popolo a Roma, dove è in corso la manifestazione del Pd. E' quanto rendono noto fonti Pd. "La piazza è strapiena - viene aggiunto - e ancora… Leggi ...Roma, 11 nov. (askanews) - Ha preso il via, nel primo pomeriggio di sabato 11 novembre 2023, in Piazza del Popolo, a Roma, la manifestazione del Pd, la prima da segretaria di Elly Schlein, arrivata ac ...