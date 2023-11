Manfredi traballa su Romeo. Gli alleati pronti alle barricate

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 11 novembre 2023) Quando ha lanciato il sasso nello stagno, Gaetanonon aveva fatto bene i conti con l’onda anomala che si sarebbe alzata, facendo scricchiolare per la prima volta la sua maggioranza. “A gennaio facciamo una società che si occuperà del Patrimonio Immobiliare”, è stato l’annuncio del sindaco a 24 ore dall’inchiesta della Corte dei Conti su una voragine da 133 milioni per gli affitti non riscossi. Ed è bastato menzionare quella “quota ai privati”, perché riemergesse il nome di Alfredo. Col primo cittadino che neppure si è preoccupato di scacciare i fantasmi. Il patrimonio immobiliare del Comune di Napoli nel mirino dei privati. L’assessore Baretta rilancia l’idea ma poi si corregge “? Faremo una gara di evidenza pubblica, poi si vedrà”. Porte spalancate, dunque, al gruppo del re dell’immobiliare – che intanto ha già ...