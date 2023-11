Manchester United-Luton Town sabato 11 novembre 2023 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 11 novembre 2023) Ilconduceva per 2-0 sul Copenhagen dopo 28? ma l’espulsione di Marcus Rashford al 42? ha cambiato l’andamento del match. I danesi prima hanno pareggiato, poi sono andati di nuovo sotto nonostante l’uomo in più, ma nel finale gli inglesi sono crollati e hanno finito per perdere 4-3. Una sconfitta in Turchia nella InfoBetting: Scommesse Sportive e