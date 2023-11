(Di sabato 11 novembre 2023)Raphaelè entrato tra gli obiettivi dell'Arabia Saudita per Gennaio. Per ilsi può fare, ma Ten Hag dice no

Ansia per Christian Eriksen, alle prese con un infortunio al ginocchio sinistro occorso durante il match trae Luton. Il danese è stato costretto a lasciare il campo al 40 del primo tempo, con Ten Hag che ha inserito al posto dell'ex Inter Mason Mount. Nelle prossime ore saranno svolti gli ...

Manchester United, l’Arabia vuole anche Varane ma Ten Hag risponde “no” ItaSportPress

Manchester United-Luton Town, Premier League: formazioni, pronostici Il Veggente

Premier League 2023/2024, dodicesima giornata: infortunio per Christian Eriksen in Manchester United-Luton, apprensione per le condizioni del danese ...Il Manchester United sblocca la gara contro il Luton Town ad Old Trafford. Al 59’ Rashford va in surplus sulla destra e mette in mezzo ma la difesa degli Hattera riesce a respingere in qualche modo. L ...