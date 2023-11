Maltrattamenti continui alla moglie | 63enne allontanato

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino, coordinati dProcura della Repubblica di Benevento, hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal tribunale di Benevento, applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamentopersona offesa e ai luoghi da questi frequentati, emessa nei confronti di un sessantatreenne di Ariano Irpino, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di atti persecutori enei confronti della. L’uomo, con carichi pendenti per reati della stessa specie nei confronti della ex convivente, sin dall’inizio del matrimonio, aveva mantenuto un contegno maltrattante nei confronti della donna, molto più giovane di lui, sottomettendola ai propri bisogni, impedendole di crescere professionalmente e ponendo in essere anche atti di ...