Maltempo | Tozzi Fdi | “Dopo il fango | a Campi Bisenzio c’è alluvione di macerie”

... dall'emergenzae le conseguenze tragiche. In ordine temporale l'ultima disgrazia riguarda ... A cominciare dal geologo Mario, l'infettivologo Matteo Bassetti . Dal mondo della politica: ...

L'emergenza maltempo ad "Avanti popolo" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Maltempo, alluvioni, Mose: un fiume di chiacchiere in piena Corriere

Elisa Tozzi, consigliera regionale di Fratelli d'Italia, attacca Giani per la gestione dei rifiuti nelle zone alluvionate ...Solo nell'ultimo anno si è costruito a un ritmo di 2,4 metri quadrati al secondo. "Basta asfalto e cemento sui territori, le alluvioni in Emilia Romagna e Toscana segnano un punto di non ritorno" come ...