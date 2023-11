Maltempo | in Toscana la situazione resta critica Ritrovato il corpo di una donna

La situazione resta difficile in. Venti forti e piogge intense da questa notte hanno colpito territori già in difficoltà per ... nominato commissario straordinario all'emergenza, ha ...

Maltempo in Toscana, il punto sull'emergenza Adnkronos

La situazione maltempo in Toscana non spinge ad abbassare il livello di guardia nella Regione: le bombe d’acqua che si sono abbattute nella giornata di ieri in diverse zone, hanno anzi portato ...SIENA. Mentre la Toscana cerca di risollevarsi dalla grave ondata di maltempo che l’ha colpita, continua l’opera dei volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM. Ad una ...