Maltempo | il punto dopo la nottata | Il sistema ha retto Prato | rientrati gli evacuati

(Di sabato 11 novembre 2023) I lavori provvisori fatti in questi giorni, spiega il commissario all'emergenza Eugenio Giani, hanno funzionato

I lavori provvisori fatti in questi giorni, spiega il commissario all'emergenza Eugenio Giani, hanno funzionato

Maltempo, alle 9.30 punto stampa del presidente Giani nella sede ... Toscana Notizie

Maltempo, il punto dopo la nottata: “Il sistema ha retto”. Prato ... LA NAZIONE

Una Fiat Punto, per ragioni ancora da accertare, è uscita fuori strada e ha impattato violentemente contro un albero. I carabinieri della stazione di Anguillara Sabazia sono intervenuti immediatamente ...Prato, 11 novembre 2023 – In Toscana, dove stanotte si è di nuovo abbattuto il maltempo sulle aree alluvionate "il sistema di protezione ha retto" e intanto "continua il lavoro per il ripristino degli ...