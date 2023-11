Maldini aveva detto no | ma ora Che schiaffo al Milan | Con chi sta per firmare

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 novembre 2023) Dopo l'addio al, obbligato, l'addio all'Italia ma stavolta per scelta. Paolosarebbe stato contattato dall'Al Ittihad, club della Saudi Pro League che vorrebbe affidargli il ruolo di direttore tecnico. L'ex bandiera rossonera, insomma, potrebbe andare a sventolare in Arabia Saudita per quella che il super esperto di calciomercato Fabrizio Romano definisce una "offerta indecente" dal punto di vista economico. Ricapitoliamo: pochi giorni fa il tecnico portoghese dell'Al Ittihad Nuno Espirito Santo è stato esonerato dopo una durissima lite in spogliatoio con l'ex stella di Real Madrid e Francia, Karim Benzema. Senza una guida tecnica, la società è ora alla ricerca di un punto di riferimento dirigenziale che possa dare esperienza e credibilità al progetto. In campo, le cose vanno discretamente: terzo posto a -2 dall'Al Ahli di Kessie e ...