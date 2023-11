Mala Svezia

Leggi su panorama

(Di sabato 11 novembre 2023) Il Paese scandinavo, celebrato per società civile e integrazione, oggi subisce un’escalation di violenza e criminalità, legata a narcotraffico e immigrazione senza controllo. Che neppure le forze dell’ordine riescono ad arginare. E' il 27 settembre di quest’anno. Nel buio del parcheggio del complesso sportivo Mälarhöjdens Ip a Fruängen, a sud di Stoccolma, rimbombano il chiacchiericcio dei ragazzi che si stanno cambiando per la partita di hockey su ghiaccio e il rumore dell’impianto di riscaldamento. Se non fosse per le cinque fiammate che illuminano in successione il locale, nessuno si accorgerebbe del killer che, protetto dall’oscurità, ha ammazzato Adouli, un famoso rapper della scena underground svedese. Giace a terra, crivellato di proiettili. Ha appena compiuto 18 anni. Poche ore dopo, i sicari entrano in azione a una cinquantina di chilometri più a sud e lasciano un altro ...