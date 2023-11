Magione | Olivagando al via con i premi ai migliori oli 2023 | show cooking e degustazioni

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 11 novembre 2023) Percorso degustativo in centro storico con 16 stand ognuno con una tipicità Quest’anno è stato l’olio extra vergine di oliva dell’azienda agricola Montemelino di Tuoro sul Trasimeno, le cui olive sono molite dal frantoio Morini Vittoria, a distinguersi tra i 24 oli nuovi del Trasimeno, etichettati e non, che hanno preso parte al concorso oleario ‘La dolce goccia’ che ormai da nove anni si svolge nell’ambito della manifestazionedi. Secondo classificato tra gli etichettati, è stato l’olio dell’Antico Podere Canucciola di Città della Pieve, prodotto dal frantoio Il Nocciolino. Tra gli oli non etichettati si sono distinti quelli di Elisabeth Plaz e Giampiero Vitalesta, entrambi di. Aorganizzare il concorso è stato, come sempre, l’assessorato alle attività produttive del Comune di...