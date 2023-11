M5s | Conte alla manifestazione Pd | Io per il campo giusto | sì al dialogo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 novembre 2023) “Io sono per ile non per illargo. Siamo oggi qui per confermare ilche abbiamo già avviato col Pd e per confermare tutto il nostro dissenso, forte, alle politiche del governo, a partire dmanovra, che è una sciagura per il paese, nulla di nulla, solo mortificazioni”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe, arrivandodel Pd, in piazza del Popolo a Roma. “Ilnon si avvia oggi, ha già dato dei frutti e continua – ha aggiunto– Siamo due forze politiche, ciascuno ha la sua autonomia, ilserve a convergenza sulle posizioni ma anche a segnare qualche differenza. Non mi fate sottolineare oggi le ragioni che ci portano ad ...