L’uso smodato del Var sta rovinando la Premier League

(Di sabato 11 novembre 2023) Non ho fatto in tempo a paventare un ritorno del Manchester United e a elogiarne il giocatore che più promette bene dei giovani Red Devils, che la squadra allenata (si fa per dire) da Ten Hag si è suicidata a Copenaghen in Champions. Ora, del Manchester United mi frega il giusto, mi serve come apribottiglie per stappare la polemica di questa settimana: come il fottuto Var stail calcio e trasformando noi inglesi appassionati di calcio in italiani. Quando questa piaga, assimilabile alla birra analcolica e ai retroscena sulla chiusura della Bobo Tv, è stata introdotta in, si pensava che ne avremmo fatto un uso britannico. Il calcio è sport da gentleman, quando lo abbiamo inventato, e voi stavate ancora sugli alberi, l’arbitro neppure c’era, e l’idea di fondo di questo sport è che lui e i ...