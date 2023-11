Luperto | «Napoli nel cuore Empoli | serve più coraggio»

(Di sabato 11 novembre 2023) Sebastiano, difensore dell’, ha parlato al Corriere dello Sport del suo passato con la maglia delSebastiano, difensore dell’, ha parlato al Corriere dello Sport del suo passato con la maglia del. Le sue dichiarazioni: MOMENTO– «I risultati non arrivano e dobbiamo dare di più. Essere piùsi e intraprendenti.quella scintilla che lunedì ci ha risvegliati negli ultimi dieci minuti di Frosinone, dove tra l’altro abbiamo giocato un gran primo tempo». KVARA – «Eh, grandissimo calciatore. Pazzesco nell’uno contro uno: dovremo limitare le sue qualità, contrastarlo e fare di tutto per non concedergli spazi e spunti».– «è ...

- Empoli(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka,... EMPOLI (4 - 3 - 1 - 2): Berisha; Ebuehi, Ismajli,, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi;...

Il capitano dell’Empoli sfida la sua ex squadra: “Giocheremo con coraggio, per salvarci serve una svolta” ...Le probabili formazioni di Napoli-Empoli, gara valida per la 12^ giornata di Serie A in programma domenica alle ore 12.20 ...