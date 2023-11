Lukaku contro la decisione dell’Anderlecht di mandare via Jean Kindermans | “È una pagina nera nella storia del club”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 11 novembre 2023) Il derby Lazio – Roma è soprattutto Ciro ImmobileRomelu. Sono i due bomber a confronto, con caratteristiche e qualità diverse da mettere al servizio della squadra. Il capitano biancoceleste è letale palla al piede ed estremamente preciso nelle conclusioni. Senza dimenticare poi una delle sue specialità, ovvero l”imboscata’ sul secondo palo quando si tratta di calci piazzati. Sono entrambi due attaccanti leader. Uno, Ciro Immobile, è il capitano, l’altro, Romelu, si è preso subito la scena trascinando la Roma. Al momento, però, segna di più il belga. È già a quota 6 gol in campionato (in nove partite) e 3 in Europa League (in quattro partite), tutti su azione. L’unica volta che è andato a calciare un rigore, l’ha sbagliato (il Lecce). Il numero 17 biancoceleste, invece, ha avuto più di ...